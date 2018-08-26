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    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла

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    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла

    Постраждали два автомобілі, які були припарковані поруч

    У неділю, 26 серпня, у дворі будинку за адресою вулиця Бальзака, 58 повністю згорів позашляховик BMW Х5 на «Єврономер». У машину кинули пляшку із запальною сумішшю.

    Пожежа трапилася близько 3:20.

    За словами очевидців, до припаркованої у дворі будинку за адресою вулиця Бальзака, 58 машині BMW Х5 під'їхав невідомий автомобіль. З нього зловмисники кинули на припаркований позашляховик пляшку із запальною сумішшю, після чого зникли в невідомому напрямку. В результаті пожежі BMW згорів дотла.

    Також постраждали два автомобілі, які були припарковані поруч з «німцем». У Toyota Yaris обгорів лівий бік і поплавило задню ліву фару. Власник Toyota встиг вчасно відігнати автомобіль подалі від вогню і мінімізувати втрати. У Audi A6 вогонь пошкодив передню ліву фару і передній бампер.

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    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла
    У столиці «коктейлем Молотова» підпалили автівку: машина вигоріла дотла

    За словами власника BMW Х5, незадовго до пожежі йому погрожував чоловік, з яким у них стався конфлікт. Водій згорілого позашляховика нібито подряпав автомобіль чоловіка, що погрожував. На місці працював екіпаж патрульної поліції, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.

    Джерело: Інформатор

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