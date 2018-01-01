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    У столиці розшукують студента, який зник ще тиждень тому

    Хлопець двометрового зросту
    У Києві тривають пошуки 25-річного студента Дмитра Витищенка, який безслідно зник ще 4 січня. Рідні просять про допомогу, оскільки ніякої інформації про зниклого поки дізнатися так і не вдалося. Як повідомила в Facebook сестра Дмитра Ліена Шуліка, він вчиться в Національному медичному університеті ім. Богомольця. 4 січня близько 16:00 він пішов
    • Сьогодні, 13:06
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    <span>Дмитро Витищенко</span>
    Дмитро Витищенко

    Хлопець двометрового зросту

    У Києві тривають пошуки 25-річного студента Дмитра Витищенка, який безслідно зник ще 4 січня. Рідні просять про допомогу, оскільки ніякої інформації про зниклого поки дізнатися так і не вдалося.

    Як повідомила в Facebook сестра Дмитра Ліена Шуліка, він вчиться в Національному медичному університеті ім. Богомольця. 4 січня близько 16:00 він пішов дізнаватися результати іспиту і, швидше за все, до університету так і не дійшов. У Дмитра дуже примітна зовнішність, а зріст становить 1,9-2 метра.

    Знайомі сім'ї та волонтери повідомляють, що останнього разу Дмитра бачили за місцем проживання на вул. Шутова. Через годину, після того, як він вийшов з дому, його телефон перестав відповідати. Хлопець був одягнений у синю болонєву куртку з капюшоном, чорні штани, сіро-малиновий светр, сіру шапку.

    «Заява від родичів зареєстрована, пошуки тривають», – говорять в поліції Києва.

    Джерело: Сегодня

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