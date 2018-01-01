У столиці викрили дилерів метадону

Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі

У Києві викрили групу з трьох осіб, які займались збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Зазначається, що збут наркотиків здійснювався шляхом безконтактної передачі, а саме через розкладання так званих «закладок» у непримітних місцях. У



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У Києві викрили дилерів метадону

Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі

У Києві викрили групу з трьох осіб, які займались збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

Зазначається, що збут наркотиків здійснювався шляхом безконтактної передачі, а саме через розкладання так званих «закладок» у непримітних місцях. У подальшому зловмисники сповіщали замовників про місця схованок та способу оплати за отримані наркотичні речовини.

Двом чоловікам та жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

Місцевою прокуратурою відносно затриманих подано до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.