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    У столиці викрили дилерів метадону

    Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі
    У Києві викрили групу з трьох осіб, які займались збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва. Зазначається, що збут наркотиків здійснювався шляхом безконтактної передачі, а саме через розкладання так званих «закладок» у непримітних місцях. У
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    У Києві викрили дилерів метадону
    У Києві викрили дилерів метадону

    Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі

    У Києві викрили групу з трьох осіб, які займались збутом наркотичного засобу «метадон» на території міста Києва. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

    Зазначається, що збут наркотиків здійснювався шляхом безконтактної передачі, а саме через розкладання так званих «закладок» у непримітних місцях. У подальшому зловмисники сповіщали замовників про місця схованок та способу оплати за отримані наркотичні речовини.

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    Двом чоловікам та жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.307 КК України.

    Місцевою прокуратурою відносно затриманих подано до суду клопотання про застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

    Злочинцям загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

     

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