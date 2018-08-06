У столиці іноземці пограбували квартиру, але втекти від поліції не змогли



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У пошуках цінностей грабіжники перерили всю квартиру

Затримання відбулося відразу після скоєння злочину

У Києві зловмисники проникли до оселі, звідки викрали техніку та цінні речі. Працівники поліції затримали їх при спробі втечі. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

Під час відпрацювання території співробітники оперативно-пошукового відділу Дніпровського управління та столичного главку поліції помітили двох підозрілих чоловіків, які заглядали у вікна квартир, та вирішили простежити за ними. У цей час зловмисники зайшли до під’їзду будинку. А коли повернулися, про походження речей працівникам поліції нічого пояснити не змогли.

Згодом з’ясувалося, що правопорушники за допомогою відмичок відкрили вхідні двері квартири. Там вони викрали техніку та цінне майно. При спробі втекти на автомобілі їх зупинили оперативники.

Правопорушників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 32-річний та 35-річний іноземці.

За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Спільникам оголошено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до шести років позбавлення волі.

Перевіряється причетність затриманих до скоєнні інших злочинів на території міста Києва.