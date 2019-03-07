У відправленнях у «Борисполі» виявлено препарати для схуднення, які містили психотроп



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Капсули вилучено до винесення судом рішення у справах Фото: ГУ ДФС у Київській області

Відправлення прямували від двох адресатів з Казахстану до чотирьох отримувачів з України

Під час проведення митного огляду чотирьох міжнародних експрес-відправлень на території дільниці обміну авіапошти в зоні митного контролю одного з підрозділів митного поста «Аеропорт Бориспіль» Київської митниці ДФС було виявлено загалом 36 картонних упаковок з маркуванням «V7 капсулы с фруктовыми экстрактами для похудения». Інформація щодо вмісту поштового відправлення та його вартості у митній декларації була відсутня. Відправлення прямували від двох адресатів з Казахстану до чотирьох отримувачів з України, що мали одну спільну адресу. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДФС у Київській області.

Митники вирішили ретельніше перевірити дане відправлення і направили капсули для проведення експертного дослідження. Як виявили фахівці, у складі наданих на дослідження капсул було виявлено сибутрамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Складено протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Капсули вилучено до винесення судом рішення у справах.

За даними інтернет-сайтів, вартість однієї упаковки подібного препарату коштує понад 1 000 гривень.

Відповідно до ст. 26 Закону України від 15.02.1995 № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та ст. 37 постанови Кабінету міністрів України від 05.03.09 № 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв`язку» пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у поштових (у тому числі міжнародних) відправленнях забороняється.