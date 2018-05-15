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    Уродженець Волині отримав строк за крадіжки з автівок у Києві

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    Зловмисник розбив декілька автівок, а з останньої викрав буксировочний трос

    На вулиці Староноводницькій у Києві за допомогою шматка асфальтного покриття правопорушник розбив скло у декількох автомобілях, в одному з яких викрав буксировочний трос.

    Отримавши інформацію про вчинення крадіжки з авто, правоохоронці Печерського управління поліції неподалік місця скоєння злочину затримали підозрілого чоловіка. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Зловмисником виявився уродженець Волинської області , який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних злочинів.

    Вироком Печерського районного суду у місті Києві зловмисника за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 162(Порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, засудили до одного року і шести місяців ув’язнення.

    Під час судового засідання обвинувачуваний повністю визнав свою провину та розкаявся у скоєнні злочину.

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