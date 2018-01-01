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    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ

    Водій автомобіля Ford не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху
    У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви. Про це у прямій трансляції з місця аварії повідомляє спільнота dtp.kiev.ua. «Водій автомобіля Ford, рухаючись з боку Білогородки в напрямку Житомирської траси, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного
    • Сьогодні, 01:17
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    Водій автомобіля Ford не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху

    У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.

    Про це у прямій трансляції з місця аварії повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

    «Водій автомобіля Ford, рухаючись з боку Білогородки в напрямку Житомирської траси, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Renault, який від удару вилетів в кювет і перекинувся на бік. Водій Renault з серйозними травмами госпіталізований», - йдеться у повідомленні.

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    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ
    В Києві п'яний суддя намагався втекти на «швидкій» з місця ДТП, - ЗМІ

    «За кермом Ford був місцевий суддя - Усатов Дмитро Дмитрович, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він намагався втекти на «швидкій», його затримали», - передає спільнота.

    На місці події працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

    ДТП водій Київщина суддя
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