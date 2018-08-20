В Україні втретє за рік затримали кримінального авторитета «Дато Агджабединського»



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Перед цим його затримували у травні та липні

Увечері суботи, 18 серпня, працівники поліції Київської області затримали «злодія в законі», 1985 року народження, кримінальне прізвисько якого «Дато Агджабединський».

Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.

Він нагадав, що цього кримінального авторитета раніше вже затримували правоохоронці Києва та Трускавця в травні і липні цього року і щодо нього вже приймалося рішення про видворення з території України із забороною в’їзду на 3 роки. «Але він знов прибув до нашої країни.

«І він тут такий не один виконавець завдань ФСБ [Федеральної служби безпеки Росії]: десь ховаються такі гастролери, як «Нодар Руставський», «Антимос», «Паата Кутаіський», «Лаша Сван», «Куцу» та ін», – заявив Аброськін.

Він також пояснив, як відбувається так, що іноземних кримінальних авторитетів затримує поліція, але вони знову потрапляють до України.

«Практично кожному з них [цих кримінальних авторитетів] заборонений в’їзд до нашої країни. Ми їх затримуємо, поміщаємо згідно з рішенням суду до пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, але потім нове рішення апеляційної інстанції та їх звільняють, бо це ж «негуманно»», – пояснив поліцейський чиновник і наголосив, що іноземним «злодіям у законі» сприяє «ліберальне» українське законодавство.