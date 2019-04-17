Вісім столичних пляжів претендують на міжнародну нагороду



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Очікується офіційне рішення міжнародного журі

У 2019 році до кандидатської стадії європейської організації подано вісім пляжів Києва для отримання міжнародної екологічної нагороди «Блакитний прапор». Наразі очікується офіційне рішення міжнародного журі. Про це повідомив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

«У цьому році КП «Плесо» планує відкрити 14 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах, де можливий відпочинок із купанням (пляжі) та 18 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок без купання. Підготовка до початку сезону розпочалася», – додав Мальований.

Додатково інформуємо, що відзнака «Блакитний прапор» дається раз на рік.

«Блакитний прапор» – міжнародна нагорода, якою з 1987 року щорічно відзначають пляжі, що відповідають 32-ом критеріям та вимогам. Незалежне міжнародне журі оцінює якість води, комфорт та безпеку на пляжі, екологічний менеджмент, заходи екологічної освіти, рівень рекреаційного сервісу тощо.

«Блакитний прапор» – це перша міжнародна екологічна нагорода, отримана Києвом, який є єдиним містом України, де є річкові та озерні пляжі (не морські), що отримали дану відзнаку.

Нагадаємо, що міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» пляжі Києва отримують із 2017 року.

У 2018 році її отримали 7 пляжів – «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Венеція», «Молодіжний», «Галера» та «Веселка».