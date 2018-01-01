В’їзд фур у Київ частково обмежено

Запобіжні заходи вжито у зв’язку з погіршенням погодних умов

Сьогодні, 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси. Зазначене обмеження діятиме до 11:00 17 січня. Про подальший графік введення обмежень буде повідомлено додатково. Це дозволить уникнути блокування руху на дорогах і



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Запобіжні заходи вжито у зв’язку з погіршенням погодних умов

Сьогодні, 17 січня, у зв’язку з погіршенням погодних умов обмежено в’їзд у столицю великовагового та великогабаритного транспорту у напрямку з Бориспільської траси. Зазначене обмеження діятиме до 11:00 17 січня. Про подальший графік введення обмежень буде повідомлено додатково.

Це дозволить уникнути блокування руху на дорогах і перешкоджання роботі снігоприбиральної техніки, зазначаютьу КМДА.

Міська влада закликає киян не користуватися власними автівками під час снігопаду та надавати перевагу громадському транспорту. Це дуже необхідно для якісного та своєчасного прибирання снігу в умовах снігопаду, а також значно прискорить роботу комунальних служб і дозволить уникнути виникнення заторів на дорогах міста.

Окрім того, в умовах ускладнення погодних умов водіям рекомендується дотримуватися правил паркування, зокрема – не залишати приватні авто на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Пішоходам рекомендується рухатись тротуарами з обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.