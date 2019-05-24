Влітку у Києві відбудуться «Ігри Героїв»



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Фото: Укрінформ

Фінал всеукраїнських змагань відбудеться на Контрактовій площі

Для популяризації здорового способу життя та національно-патріотичного виховання молоді 17 серпня з 09:00 до 20:00 на Контрактовій площі відбуватимуться «Ігри Героїв». Таку ініціативу громадської організації «Всеукраїнська федерація функціонального багатоборства людей з інвалідністю» підтримано розпорядженням Київської міської держадміністрації, повідомляє прес-служба КМДА.

Ігри Героїв – всеукраїнські аматорські спортивні змагання, які проводяться з метою виявлення найбільш фізично підготовленого атлета серед людей з інвалідністю. Цей проект об’єднав навколо себе людей, які не згодні з поняттям «з обмеженими можливостями», хто внаслідок участі у бойових діях отримав складні поранення, але всупереч статусу людини з інвалідністю веде активний спосіб життя та займається спортом.

Змагання відбуваються протягом року в різних містах країни. Фінал змагань відбувається в Києві і являє собою велику спортивно-культурну подію, яка збирає навколо себе велику кількість прихильників.

Монтаж конструкцій та обладнання, необхідного для організації та проведення заходу здійснюватиметься з 10:00 16 серпня до 09:00 17 серпня на Контрактовій площі. Демонтаж – з 21:00 17 серпня до 23:59 18 серпня.

Київському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді доручено організувати чергування мобільних медичних лабораторій для анонімного безкоштовного експрес-тестування та консультації на наявність ВІЛ-інфекції і гепатиту типів В/С.

За інформацією організаторів, 21 травня 2016 року провели перші в Україні змагання з кросфіту для людей з інвалідністю. Наразі наші атлети вже увійшли до топ-6 атлетів світу в своїх категоріях.

Підготовка до змагань Ігри Героїв відбувається під час професійно розробленого тренувального процесу кваліфікованими спеціалістами із функціонального тренінгу. Учасники займаються спортом не менше двох разів на тиждень. Багато учасників мають активну громадянську позицію і є членами різних громадських об’єднань, волонтерських організацій тощо.

Ігри Героїв привертають увагу до: