Вночі у Києві горіла багатоповерхівка

Пожежа виникла у під’їзді 9-поверхового житлового будинку у Солом’янському районі

У середу, 7 лютого, близько третьої ночі виникла пожежа у під’їзді 9-поверхового житлового будинку на вул. Виборзькій, 31/37А, що у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 3:22. На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у під’їзді між 2 та 3 поверхами із загрозою розповсюдження на



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Вогнеборці ліквідували пожежу у будинку в Солом'янському районі столиці

Пожежа виникла у під’їзді 9-поверхового житлового будинку у Солом’янському районі

У середу, 7 лютого, близько третьої ночі виникла пожежа у під’їзді 9-поверхового житлового будинку на вул. Виборзькій, 31/37А, що у Солом’янському районі столиці. Повідомлення про пожежу надійшло до ДСНС о 3:22.

На місці рятувальники встановили, що пожежа виникла у під’їзді між 2 та 3 поверхами із загрозою розповсюдження на верхні поверхи, повідомляє прес-служба ДСНС.

О 4:10 пожежу на площі 10 кв. м вогнеборці локалізували, а о 4:17 – ліквідували. Під час гасіння пожежі рятувальники вивели на безпечну відстань двох мешканців будинку із верхніх поверхів.

Внаслідок пожежі згоріло та пошкоджено побутові речі, пошкоджені міжповерхові вікна в під’їзді, а також закопчено стіни, сходову клітину та вхідні двері в квартирах з 2-го по 9-й поверхи.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 23 чоловіки особового складу.

Причини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

На щастя, ніхто не постраждав.