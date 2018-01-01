Водохреща-2018. У Києві визначили місця, де дозволено купатися в ополонці

Поради для безпечного святкування

Цьогоріч для святкування Водохрещі комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 локацій. Про це інформує прес-служба підприємства, повідомляє «Главком». Комунальники значають, що на кожній з них з 07:00 по 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти. Локації для безпечного святкування



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Святійший патріарх Філарет освячує води Дніпра. 19 січня 2017 року

Поради для безпечного святкування

Цьогоріч для святкування Водохрещі комунальне підприємство «Плесо» облаштувало в межах Києва 10 локацій. Про це інформує прес-служба підприємства, повідомляє «Главком».

Комунальники значають, що на кожній з них з 07:00 по 21:00 чергуватимуть рятувальники та працюватимуть медпункти.

Локації для безпечного святкування

Дніпровський район:

пляж «Дитячий» (біля каплички у Гідропарку);

пляж «Венеція» (острів Долобецький, поряд із «Містом спорту»);

пляж «Передмістна Слобідка» (Гідропарк, навпроти Києво-Печерської лаври);

пляж «Центральний» (Труханів острів, поруч з Пішохідним мостом);

пляж «Тельбін» (проспект Павла Тичини);

пляж «Райдужний» (озеро Райдужне, вул. Марка Черемшини).

Оболонський район:

пляж «Вербний» (оз. Вербне, вул. Приозерна);

місце масового відпочинку «Наталка» (затока Оболонь, вул. Прирічна);

пляж «Пуща-Водиця» (ставок Горащиха, 7 лінія).

Деснянський район:

зона відпочинку «Троєщина» (вул. Оноре де Бальзака).

Також нагадаємо, що задля того, щоб купання було безпечним і не нашкодило вашому здоров’ю, радимо дотримуватися простих правил, які підготували досвідчені фахівці рятувальної служби.

Підготовка

Поступовість. Перш за все, радимо готуватися до купання заздалегідь.

У жодному разі не йдіть у крижану воду без попереднього виваженого і тривалого процесу загартування організму.

Виключно з дозволу висококваліфікованого лікаря, якому Ви довіряєте, який добре знає Вас як пацієнта і з урахуванням індивідуальних особливостей Вашого організму вбачає допустимим «екстремальне купання» і переконаний, що, ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.

Локацію для купання обирайте спеціально облаштовану, де Ви будете під наглядом фахівців рятувальної служби та чергових медиків. Не занурюйтесь там, де Ви перебуватимете не у полі зору інших людей і де в разі чого буде відсутня можливість швидко надати Вам медичну допомогу.

Жодного алкоголю! Ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Чай, кава, гарячий бульйон – будь-ласка, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття але впевнено і свідомо. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено (можна і головою об кригу вдаритися, і небезпечний стрес для організму влаштувати).

Стоячи по пояс у воді необхідно розвернутися обличчям до берега і можна здійснити короткочасні занурення шляхом присідання.

Холодна вода впливає на організм таким чином, що з’являється потужна ейфорія і є ризик вчинення самовпевнених вчинків, приміром, люди починають плавати (категорично не рекомендовано), вихвалятися перед оточуючими тривалим перебуванням у воді, робити різкі рухи тощо. Не втрачайте контроль над своїм емоційним станом.

Під час перебування у воді, уважно слідкуйте за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно і безумовно виконуйте їх вказівки.

Після омовіння

Виходити на берег радимо без поспіху і обережно. Найпоширенішою причиною травмування під час святкових обрядів 19 січня є послизання на кризі біля урізу води.

Одягтися у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, призводить до прискорення охолодження.

Зігрівайтесь теплими безалкогольними напоями і при необхідності йдіть у тепле приміщення.