Wizz Air запустив нові рейси із Києва у три міста



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Загальна кількість напрямків Wizz Air із Києва сягне 26

Карта напрямків польотів угорського бюджетного перевізника Wizz Air із Києва поповнилася трьома новими напрямками - до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія) і Біллунна (Данія), де розташований Legoland.

Згідно з інформацією на сайті компанії, польоти до цих міст розпочнуться з березня 2019 року.

До Бремена й Біллунна плануються по два рейси на тиждень, до Риги - по три.

Вартість квитків до Біллунна й Риги стартує з 449 грн у березні та 909 грн у наступні місяці - в менш зручні будні дні, з 1,509 тис. грн - у вихідні; до Бремена - з 909 грн у будні дні та 1,209 тис. грн - у вихідні.

Отже, загальна кількість напрямків Wizz Air із Києва сягне 26, з яких до Німеччини – дев’ять, до Данії - два.

Нагадаємо, лоукостер Wizz Air змінив правила провезення ручного багажу у своїх літаках. Було скасовано його безкоштовне провезення.

Джерело: Інтерфакс-Україна