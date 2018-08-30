  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Wizz Air запустив нові рейси із Києва у три міста

    • Розсилка
    Wizz Air запустив нові рейси із Києва у три міста

    Загальна кількість напрямків Wizz Air із Києва сягне 26

    Карта напрямків польотів угорського бюджетного перевізника Wizz Air із Києва поповнилася трьома новими напрямками - до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія) і Біллунна (Данія), де розташований Legoland.

    Згідно з інформацією на сайті компанії, польоти до цих міст розпочнуться з березня 2019 року.

    До Бремена й Біллунна плануються по два рейси на тиждень, до Риги - по три.

    Вартість квитків до Біллунна й Риги стартує з 449 грн у березні та 909 грн у наступні місяці - в менш зручні будні дні, з 1,509 тис. грн - у вихідні; до Бремена - з 909 грн у будні дні та 1,209 тис. грн - у вихідні.

    Отже, загальна кількість напрямків Wizz Air із Києва сягне 26, з яких до Німеччини – дев’ять, до Данії - два.

    Нагадаємо, лоукостер Wizz Air змінив правила провезення ручного багажу у своїх літаках. Було скасовано його безкоштовне провезення. 

    Джерело: Інтерфакс-Україна

    Читайте також
    Київ Wizz Air лоукостери
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ