З початку року платники податків Київщини поповнили держбюджет на 7,5 млрд грн



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Динаміка росту надходжень до Держбюджету від платників Київщини становить 29%

За січень-липень 2019 року платники податків Київської області направили до зведеного бюджету 15,7 млрд грн. Такі дані навів начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області Олексій Кавилін.

Він підкреслив, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у приведених умовах надходження збільшилися на 27,4% або 3,4 млрд грн.

До державного бюджету за звітний період зібрано 7,5 млрд грн із темпом росту до фактичного показника січня-липня 2018 року 29%. При цьому сума додаткових надходжень складає 1,7 млрд грн.

Серед основних платежів традиційно у надходженнях до держбюджету лідирує податок на додану вартість. Так, платники податків сплатили 3,6 млрд грн, що на 36% або 940 млн грн більше за показник аналогічного періоду минулого року. При цьому середньомісячна сума надходжень наразі складає 514 млн грн, тоді як минулоріч ця сума дорівнювала 380 мільйонам гривень.

На 17% або на 216 млн грн зросла сума, що надійшла до державної скарбниці від сплати податку на прибуток. За сім місяців поточного року вона склала 1,5 мільярда гривень. Сплата податку на доходи фізичних осіб забезпечила бюджету 1,8 млрд грн. За інформацією начальника фіскальної служби Київщини, це на 27% або 376 млн грн більше за суму, що надійшла в аналогічному періоді минулого року.

На підтримку Збройних сил України платники податків Київської області спрямували 510 мільйонів гривень. Порівняно з надходженнями минулого року, цей показник збільшився на 25% або 102 млн грн.