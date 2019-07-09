За півроку платники податків Київщини поповнили держказну на 13,5 млрд грн



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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 25%

За перше півріччя 2019 року платники податків Київської області перерахували до зведеного бюджету України 13,5 млрд грн. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Київській області Олексій Кавилін, інформує пресслужба ДФС.

Він підкреслив, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року у приведених умовах надходження збільшилися на 25%, що у грошовому еквіваленті складає 2,7 млрд грн.

Зокрема, до державного бюджету за січень-червень 2019 року зібрано 6,6 млрд гривень, що на 26% або 1,4 млрд грн більше, аніж було сплачено минулоріч.

Як зазначає Кавилін, більшу частку у надходженнях до держказни займає податок на додану вартість зі сплаченою сумою у 3,1 млрд грн. Ця сума на третину або 704 млн гривень перевищує минулорічний показник.

За першу половину року платники податків Київської області направили до державного бюджету 1,5 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 24% або 294 млн грн більше за показник відповідного періоду 2018 року.

Також за звітні півроку зросли надходження від сплати військового збору – вони склали 426,5 млн грн, що на 21% або 75 мільйонів гривень перевищує суму, сплачену платниками податків Київщини минулоріч. Нагадаємо, кошти від сплати військового збору направляються на підтримку Збройних сил України.