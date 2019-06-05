За п’ять місяців платники податків Київщини поповнили бюджет на 5,4 млрд грн



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Надходження до Держбюджету від платників Київщини зросли на 40%

За п’ять місяців поточного року платники податків Київщини перерахували до державного бюджету 5,4 млрд грн. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Київській області Олексій Кавилін.

Зокрема, він підкреслив, що цей показник на 40% або 1,5 млрд грн перевищує суму, сплачену у відповідному періоді минулого року.

«За обсягом надходжень до державної скарбниці сплата податку на додану вартість складає майже 48%. Тобто, зі січень-травень платники регіону спрямували до бюджету 2,6 мільярда гривень. Порівняно з тим самим періодом минулого року, ця сума зросла більш ніж на третину або 653 мільйони гривень. Серед чинників такого зростання – збільшення кількості платників ПДВ: якщо попереднього року станом на 1 червня їхня кількість складала 16 066 суб’єктів господарювання, то цьогоріч це вже 17 491 платник. Зросли і обсяги оподатковуваних операцій. І що найголовніше – максимальна робота з руйнування схем ухилення від оподаткування», - зазначив очільник фіскальної служби області.

Динаміка сплати податку на доходи фізичних осіб зросла на 27% порівняно з січнем-травнем 2018 року. Наразі сплачено 1,2 млрд грн із сумою додаткових надходжень у 261 мільйон гривень.

На підтримку Збройних сил України зібрано 346 мільйонів військового збору. Темп росту у приведених умовах до відповідного періоду 2018 року складає 125%, що у грошовому еквіваленті дорівнює 69,2 млн грн.

Зі сплати податку на прибуток підприємства державний бюджет отримав 1,1 млрд грн, що на 26% або 233 мільйони гривень більше за суму, що надійшла у січні-травні минулого року.