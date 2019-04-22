За розбій і вбивство чоловіка в центрі Києва молодик сяде на 14 років



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Обвинувачений ножицями наніс чоловіку один потужний удар в шию

Суд стягнув з обвинуваченого 300 тис. гривень моральної шкоди на користь потерпілої сторони

До 14 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який з метою пограбування позбавив життя потерпілого. Злочин стався у вересні 2015 року біля площі Перемоги у Києві. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

«Обвинувачений, перебуваючи разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, побачив на вулиці перехожого. Упевнившись, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння, зловмисники вирішили його пограбувати. Молодики запропонували чоловіку провести його додому, на що останній погодився. Опинившись у безлюдному місці, нападники обступили потерпілого з двох сторін, після чого обвинувачений ножицями наніс чоловіку один потужний удар в шию. Від отриманої травми потерпілий помер на місці. Зловмисники забрали його особисті речі та втекли з місця події», - розповіли в прокуратурі.

За результатами судового розгляду 31-річного обвинуваченого, який раніше вже був засуджений за насильницький злочин, визнано винним у розбійному нападі та умисному вбивстві.

Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.

Крім того, суд стягнув з обвинуваченого 300 тис. гривень моральної шкоди на користь потерпілої сторони.

Заходи з метою встановлення та притягнення до відповідальності співучасника злочину тривають.