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    За жорстокий напад на таксиста зловмисники отримали суворий вирок

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    Напад на таксиста (ілюстративне фото)
    Напад на таксиста (ілюстративне фото)

    Двох чоловіків засуджено до 8 та 9 років позбавлення волі

    Оголошено обвинувальний вирок двом зловмисникам, які у Києві напали на 30-річного водія таксі та жорстко побили його. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

    «Подія сталася у січні поточного року на Столичному шосе (Голосіївський район). Перебуваючи в автомобілі потерпілого, один із зловмисників накинув на шию водія провід від зарядного пристрою, а інший - наносив удари по голові клинком від ножа. Після нападу розбійники відібрали у таксиста гроші та мобільний телефон», - йдеться в повідомленні.

    Прокурором у судовому засіданні повністю доведено причетність зловмисників до скоєння цього злочину.

    Вироком Голосіївського районного суду м. Києва чоловіків визнано винними за ч. 2 ст. 187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм ) КК України та засуджено до 8 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

     

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