Заарештовано жінку, яка використовувала маленького сина для створення порно



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Жінку арештовано на два місяці Фото: Прокуратура Києва

Зловмисниця може вийти під заставу у 115 тис. гривень

Відносно зловмисниці, яка виготовляла та збувала порнографічні матеріали з власним 5-річним сином, судом застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, кіберполіція виявила жінку, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порно.

26-річна мешканка Вінниччини була порноакторкою. Розуміючи, що на дитячій порнографії зможе заробити значно більше, вона вирішила використати для створення порно власного сина. На той момент хлопчику було всього два роки.

Жінка в мережі інтернет пропонувала користувачам придбати фотознімки з ознаками дитячої порнографії.

Вказаній особі повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 301 КК України (виготовлення, збут та розповсюдження порнографічних творів, зображень що місять дитячу порнографію) та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Одночасно суд призначив альтернативу у вигляді застави у сумі 115 тис. гривень.