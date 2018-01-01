Замкова гора у Києві отримала новий статус

У статусі парку Замкова гора захищена від «захоплень та забудов»

Земельній ділянці, що розташована на Замковій горі в Подільському районі міста Києва, надали статус парку. Про це стало відомо сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради. Земельна ділянка, яка отримала статус парку, має орієнтовну площу 9,8 га і знаходиться між вулицею Воздвиженською, провулком Ладо Кецховелі, Фролівським



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У статусі парку Замкова гора захищена від «захоплень та забудов»

Земельній ділянці, що розташована на Замковій горі в Подільському районі міста Києва, надали статус парку. Про це стало відомо сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради.

Земельна ділянка, яка отримала статус парку, має орієнтовну площу 9,8 га і знаходиться між вулицею Воздвиженською, провулком Ладо Кецховелі, Фролівським провулком та Андріївським узвозом.

«Ми закликаємо раз і назавжди офіційно окреслити межі Замкової гори, аби зберегти це історичне місце для нащадків. Тим паче, один із київських забудовників раніше вже заявляв про намір звести 8-поверховий готель на Андріївському узвозі, частково зазіхнувши на територію Замкової гори. Цим рішенням ми створюємо повноцінний заповідник, і ніхто там нічого не зможе захопити, забрати чи побудувати», - зазначив співавтор відповідної ініціативи, депутат Київради Сергій Гусовський.

Окрім того, депутати надали статус скверу земельній ділянці, що розташована на вул. Лук'янівській у Шевченківському районі. Орієнтовна площа зеленої зони - 0,46 га.