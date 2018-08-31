«Застиглі в очікуванні»: на Південному вокзалі Києва відкрилася незвичайна інсталяція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 1500 сімей чекають на своїх близьких, які зникли безвісти через збройний конфлікт на сході України

Протягом найближчого тижня в залі очікування Південного вокзалу Києва пасажирів зустрічатимуть незвичайні фігури.

Ці фігури, що втілюють родичів людей, які зникли безвісти під час збройного конфлікту на сході України, утворюють інсталяцію під назвою «Застиглі в очікуванні», створену Міжнародним Комітетом Червоного Хреста (МКЧХ) з нагоди Міжнародного дня зниклих безвісти – 30 серпня. Про це повідомляється на сайті МКЧХ.

Інсталяція показує безкінечне очікування та невідомість, у якій живуть понад 1500 сімей, чиї близькі зникли безвісти через збройний конфлікт на сході України.

«Застиглі в очікуванні» – це десять фігур чоловіків та жінок, літніх і молодих, які символічно чекають на вокзалі своїх зниклих родичів, тримаючи в руках таблички з цитатами членів сімей зниклих безвісти. Інсталяція покликана допомогти перехожим і відвідувачам зрозуміти страждання тих, хто ніколи не перестає чекати своїх близьких.

«Рідні тих, хто зник безвісти під час збройного конфлікту, живуть у болісній невідомості, іноді навіть роками, – зазначив глава делегації МКЧХ в Україні Алан Ешліманн. – Сім’ї можуть бути фізично та емоційно розбитими, зіштовхуватися з юридичними та адміністративними проблемами. Вони можуть переживати втрату годувальника і ледь зводити кінці з кінцями для оплати рахунків або витрачати всі гроші на пошуки свого родича».