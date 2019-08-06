Затримано групу клофелінщиків, які у столичному ресторані пограбували жінку



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Зловмисники пригостили жінку алкогольним напоєм, у який непомітно додали сильнодіючі лікарські речовини

Оголошено підозру двом іноземцям і киянці

Оголошено підозру двом чоловікам та жінці, які на початку липня цього року пограбували 35-річну киянку, використовуючи сильнодіючі речовини. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

«Так, вказані особи, перебуваючи в ресторані в Дніпровському районі Києва, побачили раніше їм незнайому жінку та вирішили її пограбувати. Для цього зловмисники пригостили останню алкогольним напоєм, у який непомітно додали сильнодіючі лікарські речовини, вживання яких вводить людину у безпорадний стан. Після того, як потерпіла втратила свідомість, правопорушники заволоділи її майном, а саме мобільним телефоном, грошовими коштами у сумі 2500 гривень, годинником вартістю 10 тис. грн та документами. Крім того, останні побачили у потерпілої ключі від автомобіля. Тож, скориставшись її безпорадним станом, зловмисники заволоділи і ним», - розповіли у прокуратурі.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів зловмисників затримали на території м. Львів. Ними виявилися 25-річний громадянин Азербайджану та двоє його спільників: 25-річний громадянин Грузії та 24-річна громадянка України.

На даний час затриманим оголошено підозру за ч. 3 ст. 289 КК України та ч.2 ст. 187 КК України(незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілої, та розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Також на даний час перевіряється можлива причетність неповнолітньої особи до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.