Затримано неадекватного молодика, який намагався втопити жінку в Русанівському каналі



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Напад на 60-річну жінку скоєно в Русанівському каналі

Поліцейські затримали підозрюваного поблизу станції метро «Лівобережна», він був повністю роздягнутим та поводився неадекватно

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №4 молодику, який намагався втопити жінку у Русанівському каналі, оголошено підозру у замаху на умисне вбивство. Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 липня 2019 року близько 06:30 підозрюваний під час пробіжки біля Русанівського каналу побачив раніше незнайому йому 60-річну жінку, яка плавала у водоймі. Не роздягаючись, чоловік зайшов у водойму та почав цілеспрямовано плисти до потерпілої. Підпливши до жінки, підозрюваний почав обома руками тиснути зверху на голову потерпілій, утримуючи її під водою без доступу повітря близько хвилини.

«Коли жінці вдалось винирнути на поверхню, вона почала просити його зупинитися. Однак чоловік продовжив натискати обома руками на голову потерпілій, внаслідок чого остання знов опинилась під поверхнею води. Щоб врятувалися, жінка зробила вигляд, що тоне, і тим часом, перебуваючи під водою, відплила від підозрюваного на кілька метрів. Опинившись на безпечній відстані, жінка винирнула на поверхню води та відпливла до протилежного берега», - розповіли в прокуратурі.

Підозрюваного, який одразу покинув місце події, за декілька годин поліцейські затримали поблизу станції метро «Лівобережна». Він був повністю роздягнутим та поводився неадекватно.

За погодження з прокурором слідчими Дніпровського управління поліції 29-річному молодику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, а саме - у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство з хуліганських мотивів.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Також вирішується питання щодо призначення підозрюваному стаціонарної судово-психіатричної експертизи.