Жінка у Києві випала із поїзда
- Сьогодні, 20:39
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За словами пасажирів, жінці надають допомогу співробітники вокзалу
У Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка.
Про це повідомили очевидці, пише УНН.
«Жінка випала із вагону потягу, що вирушив у Чернівці. Після цього потяг загальмував. Наразі із вагонів нікого не випускають», - повідомили очевидці.
За словами пасажирів, жінці, яка випала з вагону, надають допомогу співробітники вокзалу.
Жодних подробиць про її стан чи травми поки що немає.