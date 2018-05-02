Жінка у Києві випала із поїзда

За словами пасажирів, жінці надають допомогу співробітники вокзалу

У Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка. Про це повідомили очевидці, пише УНН. «Жінка випала із вагону потягу, що вирушив у Чернівці. Після цього потяг загальмував. Наразі із вагонів нікого не випускають», - повідомили очевидці. За словами пасажирів, жінці, яка випала