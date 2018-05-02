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    Жінка у Києві випала із поїзда

    За словами пасажирів, жінці надають допомогу співробітники вокзалу
    У Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка. Про це  повідомили очевидці, пише УНН. «Жінка випала із вагону потягу, що вирушив у Чернівці. Після цього потяг загальмував. Наразі із вагонів нікого не випускають», - повідомили очевидці. За словами пасажирів, жінці, яка випала
    • Сьогодні, 20:39
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    За словами пасажирів, жінці надають допомогу співробітники вокзалу

    У Києві, на центральному залізничному воклазі, із вагону поїзда, що рушив на Чернівці, випала жінка.

    Про це  повідомили очевидці, пише УНН.

    «Жінка випала із вагону потягу, що вирушив у Чернівці. Після цього потяг загальмував. Наразі із вагонів нікого не випускають», - повідомили очевидці.

    За словами пасажирів, жінці, яка випала з вагону, надають допомогу співробітники вокзалу.

    Жодних подробиць про її стан чи травми поки що немає.

     

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