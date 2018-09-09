Жителі будинків, які як гриби повиростали навкруги «Жулян», хочуть прикрити аеропорт



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Міжнародний аеропорт «Київ»

Закрити аеропорт «Київ» на ніч. З’явилася нова петиція до Кличка

Жителі прилеглих до аеропорту «Київ» будинків пропонують змінити його графік роботи. Зокрема, мова йде про заборону літати лайнерам у нічний час.

Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.

Її опублікувала Олена Мельник.

У ній пропонується «заборонити в аеропорту Київ злети та посадки літаків у нічний час та літаків, що створюють шум, що перевищує шумові норми».

«Шум негативно впливає на нервову систему, може спричинити серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів. Медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини. Літаки пролітають над житловими будинками, дитячими садочками, школами. Не можливо звикнути до шуму, особливо того, що здіймає Boeing. В Європейських країнах діють норми на шумове забруднення. Необхідно заборонити нічні польоти, а особливо експлуатацю літаків, які створюють шум, що перевищує шумові норми», - йдеться у тексті петиції.

Авторка петиції засвідчила, що спочатку аеропорт був побудований за околицями міста, а тепер житловий сектор оточує його з усіх сторін.

Петиція була подана 6 вересня. Станом на вечір 9 вересня її вже підписали 355 людей. Для розгляду петиція має набрати 10 тисяч голосів.