Жителі будинків, які як гриби повиростали навкруги «Жулян», хочуть прикрити аеропорт
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Закрити аеропорт «Київ» на ніч. З’явилася нова петиція до Кличка
Жителі прилеглих до аеропорту «Київ» будинків пропонують змінити його графік роботи. Зокрема, мова йде про заборону літати лайнерам у нічний час.
Відповідна петиція розміщена на сайті Київської міської ради.
Її опублікувала Олена Мельник.
У ній пропонується «заборонити в аеропорту Київ злети та посадки літаків у нічний час та літаків, що створюють шум, що перевищує шумові норми».
«Шум негативно впливає на нервову систему, може спричинити серцево-судинні захворювання, виразкову хворобу, порушення обмінних процесів. Медики відзначають особливо несприятливу дію навіть незначних за рівнем шумів у години відпочинку і, передовсім, сну, коли найбільш повно повинні відновлюватись сили людини. Літаки пролітають над житловими будинками, дитячими садочками, школами. Не можливо звикнути до шуму, особливо того, що здіймає Boeing. В Європейських країнах діють норми на шумове забруднення. Необхідно заборонити нічні польоти, а особливо експлуатацю літаків, які створюють шум, що перевищує шумові норми», - йдеться у тексті петиції.
Авторка петиції засвідчила, що спочатку аеропорт був побудований за околицями міста, а тепер житловий сектор оточує його з усіх сторін.
Петиція була подана 6 вересня. Станом на вечір 9 вересня її вже підписали 355 людей. Для розгляду петиція має набрати 10 тисяч голосів.