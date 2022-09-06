Андрій Сибіга: Для Байдена запрошення в Україну не потрібне

63 візити іноземних керівників найвищого рівня до Києва та 265 телефонних розмов президента України з лідерами держав. А ще – понад 120 відеозвернень Володимира Зеленського на різні міжнародні аудиторії. І все це за шість місяців від початку повномасштабного російського вторгення в Україну.

Синя папка з цією статистикою, яка лежить на столі у заступника глави Офісу президента Андрія Сибіги, головного радника президента Зеленського з міжнародної політики, – своєрідна хронологія подій, яку варто буде видати окремою книжкою після війни. За цифрами – сотні годин підготовки і купа спогадів.

Втім, розмову в Офісі президента «Главком» почав з майбутнього. Зокрема, з саміту «Групи 20» (G20), який відбудеться в Індонезії на острові Балі. Саме туди запрошений і Володимир Зеленський, і Володимир Путін. Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміті може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. Але чи поїде туди президент України? І чи не змінилася позиція Офісу президента, що Зеленський прийме запрошення… якщо на саміт «Великої двадцятки» не буде допущений президент Путін?

– Нашу позицію було щодо цього саміту було озвучено публічно президентом, – каже Андрій Сибіга. – І вона є незмінною стосовно неучасті у G20 президента Росії. Думаю, що її дотримуються й інші учасники.

Як ви собі це уявляєте? Президент Індонезії спеціально їздив до Росії, аби це запрошення передати Путіну. Невже ви сподіваєтесь, що це запрошення на G20 просто анулюють?

Навіщо це мені уявляти? У нас є позиція і ми від неї відштовхуємось. А всі інші моменти, як це зробити, це вже рішення конкретних учасників.

Який це вигляд матиме? Президент Індонезії ще раз приїде до Москви, щоб відізвати запрошення?

Поки що ситуація така, яка є. Інших сценаріїв немає. Саме Індонезія як країна, що головує і є стороною, яка приймає, ухвалює рішення. Думаю, що до її керівництва донесена позиція інших учасників. Тож тепер від Джакарти залежить, який розвиток подій буде і які рішення будуть прийняті.

Хто у нас посол, який відповідає за цю країну?

Пан Василь Гамянін. До речі дуже активний посол, його навіть було відзначено в останньому указі про ранги.

А для нас Індонезія, якщо ми вже говоримо про цю країну, – це номер один-два серед країн за імпортом українського зерна. Ця країна є лідером в АСЕАН та інших важливих регіональних утвореннях. Іншими словами, вона є впливовою країною з усіх точок зору.

Тому для нас візит президента Індонезії мав історичне значення як з точки зору вибудовування прагматичних відносин у майбутньому, так і продовольчої безпеки, а також з точки зору консолідації міжнародних зусиль, залучення і розширення географії учасників антивоєнної коаліції.