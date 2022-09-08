Андрій Сибіга: Лукашенко зателефонував Зеленському у перший день війни

Чи працює ваша команда над тим, щоб підписати з американцями безпекову угоду чи то на кшталт підписаної між США та Японією, чи стратегічне партнерство між США та Ізраїлем, чи хоча б Договір про розширення військового співробітництва, який було укладено між США та Польщею? Чи, може, ще краще вести мову про тристоронню угоду між США, Великою Британією та Україною?

Що стосується Польщі, то тоді було підписано угоду між двома країнами членами НАТО.

Звичайно, ми все це аналізуємо.

А чи висловлюєте конкретні пропозицію, щоб це підтримали не лише в Адміністрації Байдена, але й у Сенаті США, бо деякі американські експерти кажуть, що не має з українського боку подібних пропозицій?

Це не відповідає дійсності. А сегмент гарантій безпеки є одним із наших пріоритетів. Ми не можемо бути у сірій зоні, поки ми не в НАТО. Я думаю, чітко передав думку. І зараз ведуться активні перемовини щодо укладення багатостороннього документу про гарантії безпеки для України з тими країнами, які готові надати гарантії безпеки.

Адже ми зараз чітко розуміємо, треба бути реалістом – статті 5 не буде. І це нам прямо комунікують.

Але тим не менше я вам анонсую, найближчим часом буде оприлюднено результати напрацювання групи «Єрмак-Расмуссен» щодо рекомендацій гарантій України. Але ви правильно сказали про багатосторонній формат. Так, існує проєкт договору, який ми представили нашим партнерам. І зараз ми на етапі очікувань від них.

Здається, що вони скоро погодяться, щоб ми вступили в НАТО. Це легше…

І реально ми не виключаємо, що з тими країнами, які готові на більший обсяг тих чи інших гарантій, ми можемо укладати двосторонні безпекові угоди. І така робота ведеться з поляками та з іншими країнами. Я вам приклад наводжу. Це все активно проробляється, бо має посилити нашу переговорну позицію і подальше нарощування надання нам зброї. Адже все це наближає завершення війни, бо робить нас сильнішими.

Що буде швидше: вступ до ЄС чи до НАТО?

Буде перемога.

Віктор Шлінчак, Микола Сірук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»

Першу частину інтерв'ю з Андріємо Сибігою читайте тут