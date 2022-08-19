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Путін планує приїхати на саміт G20, куди запрошено Зеленського

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін планує приїхати на саміт G20, куди запрошено Зеленського
Кремль офіційно ще не підтвердив присутність Путіна на саміті
фото з відкритих джерел

Саміт G20 відбудеться в листопаді 

Російський диктатор Володимир Путін та глава Китаю Сі Цзіньпін мають намір відвідати саміт G20 на Балі. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив президент Індонезії Джоко Відодо.

«Сі Цзіньпин приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде», – сказав Відодо.

Журналісти зазначають, що Індонезія намагається збалансувати відносини між великими державами та чинить супротив тиску щодо виключення РФ зі списку учасників.

Вчора пресслужба Кремля повідомила, що Путін обговорив телефоном з Відодо в тому числі підготовку до саміту G20 на Балі, але в цьому повідомленні не згадується, чи буде присутній Путін на зустрічі.

Bloomberg зазначає, що присутність Сі Цзиньпіна і Володимира Путіна на саміті призвело б до протистояння з президентом США Джо Байденом та іншими демократичними лідерами, які мають намір зустрітися особисто вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Міністерство закордонних справ Китаю ще не прокоментувало плани Сі Цзиньпіна. Також офіційно коментувати інформацію відмовилися і в Кремлі. Проте один із російських чиновників підтвердив, що Путін наразі планує відвідати зустріч особисто.

G20 (Велика двадцятка) – група 20 держав, 19 найбільших економік світу та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.

Раніше повідомлялося, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

Нагадаємо, 27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії. Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь». За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

При цьому представник Китаю виступив проти виключення Росії зі складу Великої двадцятки, бо це «порушить єдність і співпрацю найпотужніших економік світу».

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Теги: Китай саміт Володимир Зеленський путін Україна росія

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