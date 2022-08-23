Посол Клод Вільд – про швейцарський нейтралітет та унікальність біженців з України

Пане посол, як ви сприйняли новину про те, що послом України в Швейцарії стане колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова?

Про призначення Венедіктової я також дізнався з новин, на основі заяв міністра закордонних справ України Кулеби. Про кандидатуру нового посла нам ще офіційно не повідомляли.

Чи не дивно для вас, що кандидатура посла озвучується у ЗМІ без попереднього повідомлення країни, в яку його буде призначено?

Ні, пані Венедіктова відома як публічна особа. Тому абсолютно нормально, що її життя та кар’єра коментується та привертає увагу ЗМІ. Зрештою, для нас важливо отримати офіційний запит на погодження на державному рівні. А це має відбутися, коли з українського боку буде завершена процедура.

То ви ще не отримали запиту на агреман для пані Венедіктової?

Ні, станом на момент нашої розмови. Зрештою, для таких дипломатичних питань існує чітко визначена процедура: спочатку запит має потрапити в Берн через посольство України у столиці Швейцарії. Але станом на 4 серпня, наскільки я знаю, ми не знаходимось на цьому етапі.

Чи доводилось вам зустрічатися з пані Венедіктовою, коли вона обіймала посаду очільника ГПУ? Які враження?

Так, звісно, я зустрічався з нею декілька разів, коли вона обіймала посаду генпрокурора. А коли наш президент Симонетта Зоммаруга перебувала тут з офіційним візитом у 2020 році, то ми також підписали угоду про співпрацю між офісами прокурорів наших країн щодо повернення активів. Ми працювали над поверненням в Україну грошей Януковича, які були заморожені у Швейцарії. А для цього потрібні були рішення судів в Україні, що дозволить розпочати процедури у Швейцарії.

Щоразу, коли я зустрічався із нею, це завжди були дуже дружні та дуже професійні контакти.

Багато хто розцінив це як почесну висилку, адже Швейцарія вважається дуже прогнозованою і спокійною країною. Що ви про це думаєте?

Я вважаю, що сьогодні, у часи російської агресії проти України і, по суті, руйнування архітектури європейської безпеки внаслідок війни, будь-яке призначення в будь-яку європейську столицю є важливим, бо світ є дуже з’єднаним. А оскільки Україна воює на власній території, покладаючись на власні війська, країні потрібна потужна зовнішня мережа посольств, аби щодня повідомляти свою позицію в кожній столиці. Тому я не вважаю, що роботу в одній із європейських столиць можна вважати чимось на зразок заслання.