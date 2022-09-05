Головна Світ Політика
search button user button menu button

Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну
Борис Джонсон оголосив, що йде у відставку 7 липня
фото з відкритих джерел

Джонсон: «Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою»

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Британії Ліз Трасс. Про це Джонсон написав у своєму Twitter.

«Для мене було честю очолювати Консервативну партію останні три роки, здобувши найбільшу за десятиріччя більшість, завершивши процедури Brexit, здійснюючи нагляд за найшвидшим у Європі розгортанням кампанії вакцинації та надаючи життєво необхідну допомогу Україні.

Мої вітання Ліз Трасс з рішучою перемогою. Я знаю, що у неї є правильний план, що робити зі зростанням вартості життя, як згуртувати нашу партію та продовжити чудову роботу з об’єднання та покращення нашої країни. Зараз час, щоби усі консерватори на 100% згуртувалися довкола неї», – заявив Борис Джонсон.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Читайте також: Прем'єріада у Британії: Трасс розповіла, якою буде її політика щодо України
Теги: війна Велика Британія Борис Джонсон

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну
Джонсон у привітальному зверненні до Трасс згадав про Україну
Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)
Вдавлювався в стільчик, ледве говорив: виступ Путіна спантеличив соцмережі (відео)
Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії
Ліз Трасс стала новою прем'єркою Великої Британії
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
Путін у дивній позі замахнувся на символ Японії (відео)
Американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові
Американський генерал порівняв Росію з трупом і дав пораду Україні та Молдові
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
146K
Незадоволений ходом «спецоперації» Кремль звільнив ряд генералів: список
146K
Російська омбудсменка визнала те, що замовчують Путін та Шойгу
130K
Що робив Ахметов у ніч перед війною: оприлюднено несподівані подробиці
65K
Пенсії двічі зростуть до кінця року: хто отримає підвищення
32K
Місія МАГАТЕ з окупантами на Запорізькій АЕС: якого звіту чекати?
29K
Ситуація на Запорізькій АЕС. Зеленський викрив план росіян

Новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 30 ударів по ворожих об’єктах
Сьогодні, 07:10
Херсонського колаборанта Сальдо отруїло ФСБ – розвідка
3 вересня, 17:05
Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
3 вересня, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
3 вересня, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
3 вересня, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
3 вересня, 13:17

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту