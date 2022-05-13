United24 звітує: за тиждень роботи платформи, Нацбанк отримав понад 25 мільйонів доларів

Уряд розподілятиме кошти на найважливіші потреби України

Фандрейзингова платформа United24 розпочала роботу 5 травня. За перший тиждень на рахунки Національного банку України, закріплені за профільними міністерствами, надійшло 25 804 580 доларів.

25 762 896,72 $ – на рахунок Міністерства оборони України (напрям «Оборона та розмінування»);

25 191,34 $ – на рахунок Міністерства охорони здоров’я України (напрям «Медична допомога»);

16 491,94 $ – на рахунок Міністерства інфраструктури України (напрям «Відбудова України»).

Ще 735 673 $ зібрано через партнерський фонд Ukraine House DC Foundation: 506 456 $ – на напрям «Медична допомога», 229 217 $ – на «Відбудову України».

362 379 $ зібрані в криптовалюті через платіжну компанію Whitepay: 37 248 $ – на напрям «Оборона та розмінування»; 319 872 $ – на напрям «Медична допомога», 5 259 $ – на напрям «Відбудова України».

Вони надійдуть на рахунки НБУ найближчим часом та надалі будуть показані у звітності.

«Тільки за перший день роботи платформу United24 відвідали понад 220 тисяч унікальних користувачів. Пожертви на підтримку України надійшли з 72 країн, – розповідає віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. – Серед найактивніших донорів – США, Велика Британія, Франція, Канада, Німеччина. І дуже активно жертвували самі українці. Ми дякуємо всім за підтримку України та активно працюємо над розширенням функціоналу платформи».

Протягом перших сімох днів кошти накопичувалися на рахунках НБУ. Тепер міністерства розподілятимуть їх на найважливіші потреби України. Перший звіт міністерств буде опублікований 19 травня на сайті платформи u24.gov.ua .

Нагадуємо, що партнером United24 є консалтингово-аудиторська компанія «Делойт» в Україні – частина міжнародної мережі Deloitte. ЇЇ аудитори щоквартально перевірятимуть зведений звіт усіх профільних міністерств.