Посол Михайло Бродський: Кожен українець може прилетіти до Ізраїлю, але це не означає, що його впустять

«Хочу застерегти від спроб копіювати ізраїльський досвід в Україні»

Російське повномасштабне вторгнення стало викликом для українсько-ізраїльських відносин, які в останні роки суттєво покращилися. По-перше, Київ досі очікує на приєднання Держави Ізраїль до санкцій, які ввів ЄС, багато країн Заходу, проти Росії. По-друге, оскільки спочатку війни Ізраїль став не пускати українських біженців до своєї країни, Україна погрожувала скасувати безвізовий режим для ізраїльтян. По-третє, багато хто в Україні розраховує, що Ізраїль, який має великий військовий досвід і передову оборонну промисловість, надасть військову допомогу українській армії в протистоянні Росії.

У розмові з послом Ізраїлю Михайлом Бродським «Главком» піднімає вищезазначені теми, аби зрозуміти, чому ця держава займає особливу позицію щодо Росії, яка коїть безпрецедентні воєнні злочини в Україні.

«Ізраїль із самого початку зайняв абсолютно чітку позицію…»

Нещодавно естонський прем'єр-міністр Кая Каллас, коментуючи російську війну проти України, процитувала президента США Теодора Рузвельта: «Бути нейтральним між правильним і неправильним означає служити неправильному». Яка позиція Ізраїлю? Наскільки актуальним для ізраїльтян є питання війни в Україні?

Я згоден із цією цитатою. Неправильно говорити, що Ізраїль є нейтральним. Із самого початку Ізраїль зайняв абсолютно чітку позицію щодо цієї війни, засудивши агресію Росії. Ізраїль не просто підтримав резолюцію ООН, яка засуджує російське вторгнення, а навіть став її співавтором. Тож у цьому сенсі позиція Ізраїлю абсолютно зрозуміла, прозора, і вона не змінилася.

Зрозуміло, що ця війна безпосередньо позначається і на єврейській громаді України та Росії. І ми бачимо зростання репатріації до Ізраїлю як з України, так і з Росії. І я думаю, що ці тенденції продовжаться.

«Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну

Пане Посол, в ефірі авторської передачі «Альфа та Омега» у розмові з Олексієм Арестовичем на тему «Як Україні побудувати Ізраїль Східної Європи» ви сказали: «Справді, Ізраїль сьогодні є країною, яка найкраще розуміє Україну, бо наші діти так само, як і українські діти, сидять у бомбосховищах. Ми також пережили кілька воєн»…

Це правда. Зовсім недавно у нас відбулося чергове загострення, тривали обстріли ізраїльської території ракетами. І абсолютно точно, як я сказав, так і було: ізраїльські діти сиділи у бомбосховищах, скасовувалися заняття у школах, дитячих садках. І в цьому сенсі це схоже на те, що відбувається в Україні. Тому не тільки ізраїльтяни дуже добре розуміють те, що відчувають українці останні пів року, я думаю, що українці сьогодні краще розуміють, що відчувають ізраїльтяни останні 70 років зі створення держави, коли люди живуть у ситуації постійної військової загрози, терору та ситуації, коли в будь-який момент може бути порушений нормальний перебіг життя.

На початку 2000-х, працюючи в газеті «День», я писав про інтифад: тоді постійно були вибухи зі смертниками в автобусах, на зупинках.

Звичайно, у нас був терор самогубців, чи не щодня самопідривалися терористи, забирали із собою життя десятків ізраїльтян. Зараз, на щастя, нам вдалося упоратися з цим явищем. Але сьогодні для нас найактуальніша загроза ракетного обстрілу, що схоже на загрози, які зазнає Україна. І ми навчилися частково справлятися за допомогою протиракетних установок, системи «Залізний купол», про яку багато говорили в Україні. Вона справляється з ракетами малого радіусу дії, які летять із Гази. Це – досить примітивні ракети. Тому цей комплекс із ними справляється.

Але той же «Залізний купол» не впорався б із тими ракетами, які сьогодні летять в Україну. Це – балістичні, крилаті ракети.

«Давайте, ми все-таки говоритимемо не про Росію»