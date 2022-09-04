Кремль визнав, що Путін боїться їхати на зустріч G20

Саміт G20 запланований на 15-16 листопада цього року

Президент країни-агресорки уже отримав запрошення на саміт «двадцятки», який відбудеться на Балі

Рішення про формат участі президента Росії Володимира Путіна в саміті «Великої двадцятки» (G20) в Індонезії наразі не ухвалювалося. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що при ухваленні рішення щодо участі Путіна у саміт «двадцятки» буде враховуватися, зокрема, питання безпеки хазяїна Кремля.

Пєсков зазначив, що запрошення для російського лідера на саміт G20 уже є.

«Для того, щоб ухвалити рішення про формат нашої участі, при тому, що запрошення на найвищому рівні є, ми вдячні країні-організатору майбутнього саміту, будуть братися до уваги всі фактори, у тому числі фактор безпеки», – сказав він у ефірі російського телебачення, відповідаючи на запитання, чи не буде небезпечною така поїздка Путіна з урахуванням неспокійної міжнародної ситуації.

Саміт «Великої двадцятки» відбудеться на острові Балі 15-16 листопада цього року.

G20 (Велика двадцятка) – група з 19 країн, які мають найбільші економіки світу, та Євросоюзу. Загалом економіки G20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включно з внутрішньою торгівлею в ЄС) та дві третини населення світу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що глава української держави Володимир Зеленський може відвідати саміт лідерів G20 на Балі за умови, що туди прилетить російський диктатор Володимир Путін.

27 квітня Зеленський повідомив, що Україна отримала запрошення на саміт Великої двадцятки, запланований на 15-16 листопада 2022 року в Індонезії. Президент України, на відміну від свого колеги із країни-агресора, підтвердив факт запрошення і подякував за цей жест президенту Індонезії, який організовує цьогорічний саміт G20.

Раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь». За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

При цьому представник Китаю виступив проти виключення Росії зі складу Великої двадцятки, бо це «порушить єдність і співпрацю найпотужніших економік світу».