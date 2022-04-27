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    Україну запросили на саміт G20

    Однією з країн &laquo;Великої двадцятки&raquo; є Росія - Україну запросили на саміт G20
    Однією з країн «Великої двадцятки» є Росія
    фото: ubr.ua

    Індонезія в поточному році виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді

    Президент Індонезії Джоко Відодо, який є головою G20, під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським запросив Україну взяти участь в саміті «Великої двадцятки». Про це голова держави повідомив у Twitter.

    «Провів перемовини з президентом Індонезії Джоко Відодо. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, зокрема за чітку позицію в ООН. Обговорили проблематику продовольчої безпеки. Вдячний за запрошення взяти участь у саміті G20», – зазначив Зеленський.

    Варто додати, що саме Індонезія в поточному році виступає головуючою країною, а зустріч груп країн G20 відбудеться вже у листопаді.

    Як повідомлялося, міністри фінансів із різних країн покинули закрите засідання G20 у Вашингтоні, коли свій виступ почав представник Росії Антон Сілуанов.

    Нагадаємо, раніше Польща запропонувала виключити Росію з групи країн G20. Міністр економічного розвитку та технологій Польщі Петро Новак навіть заявив, що отримав «позитивну відповідь».

    За інформацією світових ЗМІ, ця «позитивна відповідь» нібито прозвучала з американського боку. Втім, офіційно Сполучені Штати ідею викинути Російську Федерацію із Великої двадцятки не коментували.

    Водночас Китай виступив на захист Росії як члена G20. Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що виключення Росії зі складу G20 є неможливим.

    Теги: росія окупанти саміт війна Індонезія Володимир Зеленський Україна окупація #stoprussia
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    Україну запросили на саміт G20