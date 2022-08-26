Віктор Шендерович: Воєнна поразка – останній шанс Росії

Ви поїхали з Росії у січні через судову претензію з боку Євгена Пригожина і сказали, що вирішили «перечекати». Де ви зараз живете і коли розраховуєте, що період «чекання» закінчиться?

Живу у Варшаві, як і раніше, також дуже багато їжджу і працюю: в Європі, Ізраїлі, Канаді, Америці. У Варшаві в мене донька та онуки. Можна, звичайно, посміхнутися, що я перейнявся своєю втечею з Росії заздалегідь, бо за кілька років до цього моя донька вийшла заміж за поляка і живе там. Коли для мене фактично настав час тікати, звісно, я приїхав до дочки та родини. А щодо термінів, то вони очевидні – поки в Росії не зміниться політичний устрій. І я навіть не сказав би, що йдеться про зникнення Путіна, а коли мені просто буде безпечно повернутися. Зараз я до Росії повернуся під арешт.

Пригожин – справді така страшна та впливова людина, як про неї говорять?

Пригожин – карний злочинець і вбивця. Його кримінальна практика у минулому та нинішньому – цілком встановлений факт. Але зараз справа вже навіть не в Пригожині, а в тому, що за нинішніх воєнних часів я вже наговорив на кілька довічних ув'язнень.

Про «дискредитацію» російської армії…

Так, «дискредитую», як можу. Хоча я просто аналізую та називаю речі своїми іменами. Але ж ви бачите, що в Росії відбувається з людьми, які називають речі своїми іменами, – приклади Яшина, Горінова… (Ілля Яшин – російський опозиційний політик, який перебуває у СІЗО за публікацію «фейків про російську армію», Олексій Горінов – опозиційний депутат міської думи Москви, який одержав термін у сім років за антивоєнні висловлювання, – «Главком»). За це дають тюремні терміни.

Пригожин входить до ближнього кола Путіна. Чому до цього кола входять майже виключно вбивці, карні злочинці та злодії – питання риторичне. Я вважаю, що Путін довіряє Пригожину на тій простій підставі, що чудово розуміє його логіку. Пригожину невигідна смерть Путіна, тому він може дозволити, щоб той накривав йому стіл. Путін чудово розуміє, що поки він при владі – це гарантія життя на волі для Пригожина. Пригожина без Путіна не буде дуже швидко, причому живим.

Пригожин – людина без формальних регалій. А якщо казати про всіх тих людей, які покірно сиділи перед Путіним на Раді безпеки, коли він говорив про визнання «Л/ДНР», перебуваючи від них за кільк десятків метрів? Вони на щось впливають, щось вирішують? До їхньої думки Путін може прислухатися? Чимало з них розуміли, яких наслідків може призвести його авантюра зі «спецоперацією».

Там є різні люди. Є ті, яких колись вважали пристойними, на зразок міністра закордонних справ Лаврова, а є кінчені відморозки на кшталт секретаря Ради безпеки Патрушева на прізвисько «Коля-стакан». Але їх об'єднує тільки одне, що можна визначити фразою «Кігтик застряг – уся пташка пропала». Вони вже пов'язані з Путіним кров'ю. Тепер вони всі спільники. «Туга в очах» Наришкіна і Лаврова пов'язана саме з тим, що зіскочити не вдалося. Жоден з них уже не міг просто вийти і грюкнути дверима, бо чудово розумів, які будуть наслідки. Я вважаю, що папка з найважчим компроматом є на кожного з них.

«До кола Путіна входять вбивці та злодії»

Але це чиновники, а є ще люди з іншого кола: олігархи – Абрамович, Фрідман, Дерипаска, які дуже сильно постраждали від усієї цієї історії та потрапили під санкції. У них бізнес в Україні, Абрамович зараз чи не посередником виступає між Києвом та Москвою.

Абрамович, Дерипаска, Авен, Фрідман – давно не еліта. Це такі ж васали, тільки зі списку Forbes. Еліта – це люди, які можуть щось вирішувати та змінювати, а такої еліти сьогодні в Росії немає. Ті люди, які сиділи і кивали на засіданні Радбезу, – це нинішня, але еліта в лапках, яка нічого не вирішує. Це васали, зовсім прибиті страхом. Тільки не тим страхом звичайного росіянина, якого поліцейський потягне до якогось суду, а конкретним страхом негайної помсти, бо на кожного з них пуди карних справ.

Є кілька людей на кшталт братів Ковальчуків (бізнесмени Юрій та Михайло Ковальчуки вважаються найбільш наближеними до Путіна, мають значні активи у банківському та медіабізнесі – «Главком»), якихось темних конячок та сірих кардиналів, які можуть вплинути на Путіна та на ухвалення рішень. Але еліти у європейському політичному сенсі сьогодні в Росії немає. Яка еліта може бути у Північній Кореї?