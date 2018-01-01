Дикий кабан у Польщі увірвався в костел та розтрощив статую Христа

ЗМІ припускають, що кабан прибіг до храму з ближніх лісів в пошуках їжі

У польському місті Руда-Шльонська дикий кабан увірвався в костел перед початком служби і розбив статую Ісуса Христа. Про це повідомляє rudaslaska.naszemiasto.pl. За даними видання, кабан якийсь час бігав по будівлі, і встиг розбити дві вази і статую Ісуса Христа. [GALLERY_BLOCK] У результаті інциденту ніхто з присутніх не постраждав.



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ЗМІ припускають, що кабан прибіг до храму з ближніх лісів в пошуках їжі

У польському місті Руда-Шльонська дикий кабан увірвався в костел перед початком служби і розбив статую Ісуса Христа.

Про це повідомляє rudaslaska.naszemiasto.pl.

За даними видання, кабан якийсь час бігав по будівлі, і встиг розбити дві вази і статую Ісуса Христа.

У результаті інциденту ніхто з присутніх не постраждав.

ЗМІ припускають, що кабан прибіг до храму з ближніх лісів в пошуках їжі.

За інформацією джерела, це не унікальний випадок, коли дикі кабани докучають жителям лісового району. Особливо часто з ними стикаються жителів Халімби, Бельшовіце або Кохловіце: тварини проникають на городи, у двори, псують сади, огорожі і перевертають сміттєві баки. Також вони небезпечні для людей, оскільки часто агресивні. Цілі стада кабанів виходять з лісів і йдуть до селищ, зовсім не боячись людей.