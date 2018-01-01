Премія імені Франка: оголошено початок прийому наукових робіт

Наукові роботи приймаються до 1 березня 2018 року

Міжнародний фонд Івана Франка почав приймати наукові роботи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році. Міжнародна премія імені Івана Франка має дві номінації: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики і в галузі соціально-гуманітарних наук. Наукові роботи на здобуття премії можуть подавати академічні установи, вищі



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У Дрогобичі вручили Міжнародну премію ім. І. Франка, 2017 рік

Наукові роботи приймаються до 1 березня 2018 року

Міжнародний фонд Івана Франка почав приймати наукові роботи на здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка у 2018 році.

Міжнародна премія імені Івана Франка має дві номінації: за вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики і в галузі соціально-гуманітарних наук.

Наукові роботи на здобуття премії можуть подавати академічні установи, вищі навчальні заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а також лауреати премії попередніх років.

Наукові роботи приймаються до 1 березня 2018 року.

Переможці премії імені Івана Франка отримують грошову винагороду (у 2016 і 2017 році преміальний фонд становить 500 тисяч гривень) та золотий знак лауреата.

У 2017 році відомий мовознавець, професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер став лауреатом міжнародної премії імені Івана Франка, а в номінації «За вагомі досягнення в галузі соціально-гуманітарних наук» лауреатом визнали почесного професора Львівського національного університету імені Івана Франка Олега Шаблія з його науковою роботою «Суспільна географія».

Міжнародну премію імені Івана Франка започаткував Міжнародний фонд Івана Франка в 2015 році. Щорічна премія є почесним визнанням наукових відкриттів, вагомих здобутків і значних заслуг науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук. Ініціатором створення фонду став онук Івана Франка – Роланд Франко.