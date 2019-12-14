У Київській області поліція затримала банду розбійників під час нападу на підприємця



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Нападники мали зброю, яку застосували

На місці події поліцейські затримали чотирьох осіб

Правоохоронці в одному з сіл Київської області затримали чотирьох осіб під час скоєння нападу на будинок підприємця, повідомляє прес-служба Нацполіції України.

«Близько 19.00 в селі Києво-Святошинського району підозрювані пробралися в будинок місцевого підприємця, щоб заволодіти його майном. Нападники мали зброю, яку застосували, обличчя ховали під балаклавами і були одягнені в спеціальні тактичні костюми», - йдеться в повідомленні.

Так, поліцейські Житомирської області під час слідчо-пошукових заходів фіксували дії зазначеного угруповання упродовж певного періоду, оскільки мали підстави стверджувати, що ті причетні до низки тяжких та особливо тяжких злочинів.

Так, на місці події поліцейські затримали чотирьох осіб. Всі вони не працюють і раніше були судимі (зокрема, за вбивство) жителі Києва та Київської області.

«У них вилучено зброю, боєприпаси, радіостанції, засоби злому замків і проникнення в будинки та інші свідчення злочинної діяльності», - йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування проводиться за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж), ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваних затримано в порядку ст. 208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінально-процесуального кодексу України.

Наразі тривають слідчо-розшукові заходи, зокрема обшуки за місцями проживання зловмисників. Підозрювані зараз під арештом.