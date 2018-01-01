12 лютого в Україну приїдуть представники МВФ
- Сьогодні, 19:33
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Подробиці майбутнього візиту не розголошуються
Експерти Міжнародного валютного фонду відвідають Київ для зустрічей з представниками влади.
Про це заявив Йоста Люнгман, постійний представник МВФ в Україні.
«Команда у складі кількох експертів МВФ відвідає Київ у період з 12 по 16 лютого для проведення технічних обговорень з представниками влади України», - заявив він.
Подробиці майбутнього візиту не розголошуються.
Нагадаємо, під час зустрічі з президентом Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.
Після зустрічі Порошенко заявив, що Україна продовжуватиме співпрацю з МВФ.
Як повідомлялося, Національний банк вважає, що якщо Україна не отримає наступний транш від Міжнародного валютного фонду до липня, то програма співпраці ймовірно припиниться.
Раніше міністр фінансів заявив, що припинення співпраці з Міжнародними фінансовими організаціями світить проблемами з платоспроможністю держави.
Україна відновила співпрацю з МВФ за чотирирічною програмою розширеного фінансування об'ємом 17,5 млрд дол. у 2015 році - після більш ніж річної перерви.
Програма EFF змінила програму stand-by, розпочату в 2014 році.
МВФ вирішив змінити попередню програму «стенд-бай» на «механізм розширеного фінансування» в зв'язку з більш тривалою потребою платіжного балансу України.