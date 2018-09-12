50 депутатів-консерваторів обговорюють усунення Терези Мей від влади



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Тереза Мей

Для початку процедури вотуму недовіри треба 48 листів від депутатів

Інформаційне агентство Reuters із посиланням на ВВС повідомляє про те, що група депутатів-консерваторів проводила зустріч, на якій обговорювався час і спосіб зміщення Терези Мей із посади очільниці британського уряду.

Учасники зібрання виступають проти плану виходу із ЄС, який був запропонований в червні після засідання в урядовій резиденції Чекерз.

Мова йде про групу із 50 депутатів Палати представників, які належать до «Європейської дослідницької групи» (ERG), яка виступає за радикальний розрив із ЄС. Частина із учасників засідання вже подала листи щодо недовіри Терезі Мей.

Голосування щодо вотуму недовіри прем’єр-міністру відбувається, якщо таких листів не менше, ніж 15% від числа депутатів-консерваторів. Тим самим необхідно зібрати не менше 48 листів від депутатів.

ERG виступає проти того, щоб Велика Британія після березня 2019 року мала зону вільної торгівлі із ЄС щодо товарів. При цьому саму ERG активно критикують за те, що вони не пропонують альтернативного реалістичного плану виходу країни із ЄС.