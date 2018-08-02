70-річний полтавець вбив приймальника металобрухту через низьку ціну



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Пенсіонер намагався втекти, вистрибнувши з другого поверху, однак зламав ногу

Полтавські правоохоронці затримали 70-річного пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві 36-річного приймальника металобрухту у селі Супрунівка біля Полтави.

Як повідомляє ТСН, затриманий зізнався у скоєному, а причиною убивства назвав низьку ціну на металобрухт.

У сюжеті журналістів також оприлюднені відео із убивством керівника пункту прийому металобрухту.

На відео видно, як літній чоловік спочатку ходить територією пункту прийому металобрухту, а потім дістає схожу на пістолет зброю і стріляє у підприємця. Після цього із пістолетом у руках залишає місце злочину.

Як розповів сам затриманий, пістолет, яким застрелив підприємця, викинув у річку, сам планував втекти на територію Російської Федерації.

Як пише місцевий сайт «0532.ua» з посиланням на начальника відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Полтавській області Юрія Сулаєва, пенсіонера затримували у його власній квартирі. Він намагався втекти, вистрибнувши з другого поверху, однак зламав ногу.

За даними, які озвучила журналістам поліція, того дня чоловік приїхав до пункту прийому металобрухту, дістав пістолет та тричі вистрілив у підприємця. 36-річний чоловік загинув на місці.

Світлини нападника показали місцеві телеканали і вже за три години його впізнали сусіди, які й повідомили про нього правоохоронців.

Зараз він знаходиться у лікарні під вартою, в усьому зізнався і активно співпрацює зі слідством. Каже – вистрелив, бо за металобрухт, який він привіз, йому запропонували занизьку ціну.

«Під час спілкування з нападником встановлено, що зброю він викинув в одну із річок на території Полтави і найближчим часом планував покинути територію України, виїхавши до Російської Федерації. Зараз він контактує зі слідством та дає правдиві покази», – прокоментував інцидент в.о. обов’язків начальника поліції Полтавщини Олександр Бєлянський, якого цитує місцевий сайт «PL. Область.Онлайн».