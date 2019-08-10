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    88-літній Горбачов живий-здоровий

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    &nbsp;Горбачову зараз 88 років - 88-літній Горбачов живий-здоровий
     Горбачову зараз 88 років

    Вчора Горбачов був на роботі у фонді, заявили у його пресслужбі в суботу, 10 серпня

    У пресслужбі експрезидента СРСР Михайла Горбачова спростували інформацію про поганий стан його здоров'я.

    Як відомо, російський журналіст, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов розповів, що останні півроку Горбачов провів в московській лікарні.

    Водночас у пресслужбі Горбачова 10 серпня повідомили, що колишній політик проводить робочі зустрічі, а не лежить у лікарні.

    «Ми здивувалися повідомленню, що з'явилося про поганий стан здоров'я Михайла Сергійовича, тому що для такого повідомлення немає ніяких підстав», - заявили в пресслужбі, зазначивши, що  «вчора Горбачов був на роботі у фонді і зустрічався з співробітниками фонду».

    Як відомо, Горбачову зараз 88 років.

    Джерело: Интерфакс

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