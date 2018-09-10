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    Аброськін розповів, яке завдання отримав кримінальний авторитет «Робік» в Чечні

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    <p>Кримінальний авторитет декілька днів тому прибув з Грозного</p> - Аброськін розповів, яке завдання отримав кримінальний авторитет «Робік» в Чечні
    Фото: Facebook В'ячеслава Аброськіна

    Кримінальний авторитет декілька днів тому прибув з Грозного

    Автомобіль, в якому їхав «Робік», поліцейські зупинили в Хмельницькому

    В Хмельницькому затримали автомобіль з львівським кримінальним авторитетом на прізвисько «Робік».

    Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив перший заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

    «У Хмельницькому зупинили та перевірили автомобіль Toyota Sequoia в зв’язку з інформацією, яка надійшла операторам 102, що на цьому авто пересуваються невідомі особи з автоматичною зброю. Під час перевірки було встановлено, що на авто рухався львівський кримінальний авторитет на прізвисько «Робік». Він завдяки чеченському «злодію» Гелані прагне отримати статус «злодія в законі» саме в Чечні, де йому зробили «злодійський підхід», подарували шапку вушанку та запевнили, що незабаром він стане членом злодійської сім`ї . Зброя дійсно була в авто, але з дозволом, який скасований ще декілька місяців тому», - повідомив Аброськін.

    За його словами, кримінальний авторитет «декілька днів тому прибув з Грозного за дорученням свого покровителя з єдиною метою: кожний перевізник , який здійснює перевезення в напрямку Росії, «держав ДНР/ЛНР», окупованого Криму повинен платити «податок» Гелані, а не місцевому кримінальному авторитету «Олегу Бакинському».

    «В найближчий час ми зробимо все, щоб позбавити кримінальних авторитетів та інших «наглядачів і піднаглядачів» зареєстрованої нарізної зброї, дозволи на яку вони раніше протягом десятків років придбали, використовуючи свої корумповані зв’язки в правоохоронних органах», - заявив Аброськін.

    Водночас він закликав перевізників-власників приватних автобусів, які сплачують «податки» «злодіям» та іншій швалі, «звертатися до Департаменту стратегічних розробок Нацполіції, бо тільки разом можна знищити злочинність».

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