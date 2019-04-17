Адвокати полонених українських моряків оскаржать рішення московського суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські моряки в суді РФ

Сьогодні російський суд продовжив арешт 24 українським морякам до кінця липня

Лефортовський районний суд міста Москви продовжив строк тримання під вартою щодо всіх 24 військовополонених українських моряків, захист має намір оскаржити це рішення в триденний строк. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив один з адвокатів військовополонених Микола Полозов.

«Лефортовський районний суд міста Москви в шести судових засіданнях у трьох суддів Галімової А. Г., Каневої О. В. та Рябцева С. О. розглянув клопотання СУ ФСБ Росії про продовження строків тримання під вартою щодо 24 військовополонених українських моряків. Щодо всіх військовополонених судді ухвалили рішення про задоволення клопотання слідства та продовження строків тримання під вартою ще на три місяці - до кінця липня. Постанови щодо продовження строків тримання під вартою стосовно кожного військовополоненого буде оскаржено нашими адвокатами в установлений законом триденний строк», - зазначив він.

При цьому Полозов уточнив, що під час судових засідань захист військовополонених заявив заперечення на клопотання слідства і долучив резолюцію ПАРЄ, а також доповідь Управління Верховного комісара ООН з прав людини, відповідно до яких статус захоплених російською владою моряків визначено як військовополонені.

Також було подано низку клопотань, у тому числі клопотання про зміну підсудності, оскільки справи щодо військовополонених підсудні тільки військовим судам.

Але це не вплинуло на рішення суддів.

Він також додав, що на судові засідання приїхали родичі військовополонених, були присутні консули України, іноземні дипломати, а також уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Однак судові засідання відбулися в закритому режимі за клопотанням слідства. Родичів допускали до залу буквально на 5 хвилин на початку процесу, після чого засідання закривали. Удруге родичів допускали до залу тільки на оголошення резолютивної частини судового рішення.