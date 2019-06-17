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    Аеропорт «Мінськ» почав писати Kyiv замість Kiev

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    Аеропорт «Мінськ» почав писати Kyiv замість Kiev

    На табло аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

    Національний аеропорт «Мінськ» змінив на табло написання столиці України латиницею з Kiev на Kyiv.

    Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

    Зазначається, що на табло Національного аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

    Ще 14 червня на табло аеропорту «Мінськ» було написано Kiev. Тоді в адміністрації аеропорту заявили, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

    «Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо», — заявили в аеропорту.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

    Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

    Зокрема, правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна, стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропорт Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану, аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.

    МЗС Київ Львів аеропорт столиця
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