Аеропорт «Мінськ» почав писати Kyiv замість Kiev



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На табло аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

Національний аеропорт «Мінськ» змінив на табло написання столиці України латиницею з Kiev на Kyiv.

Про це повідомляє білоруська редакція «Радіо Свобода».

Зазначається, що на табло Національного аеропорту «Мінськ» латиницею столиця України позначена як Kyiv, а Львів - Lviv.

Ще 14 червня на табло аеропорту «Мінськ» було написано Kiev. Тоді в адміністрації аеропорту заявили, що без сигналу з боку МЗС Білорусі не буде долучатися до кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

«Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо», — заявили в аеропорту.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертатиметься до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

Зокрема, правильну назву Києва почали застосовувати аеропорти Будапешта і Таллінна, стамбульський аеропорт імені Ататюрка, міжнародний аеропорт «Бен-Гуріон» у місті Тель-Авів, канадський аеропорт Toronto Pearson International Airport, аеропорт столиці Лівану, аеропорт в Брюсселі, два міжнародних аеропорти Казахстану та аеропорт італійського міста Бергамо.