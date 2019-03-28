Аеропорт Торонто почав писати Kyiv замість Kiev



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Новий правопис вже використовується на усіх табло прильоту та відльоту

Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто змінив транслітерацію українських міст латиницею відповідно до національного стандарту - Kyiv.

Новий правопис вже використовується на усіх табло прильоту та відльоту.

Зазначимо, що аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - найбільше летовище Канади. В 2018 році він обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі. Це також єдиний канадський аеропорт, до якого виконується прямий переліт з України.

Як відомо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України разом з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почало онлайн кампанію #CorrectUA, яка має на меті популяризацію написання латинськими літерами назв міст, в тому числі столиці України - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa.

Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.