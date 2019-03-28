  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Аеропорт Торонто почав писати Kyiv замість Kiev

    • Розсилка
    Аеропорт Торонто почав писати Kyiv замість Kiev

    Новий правопис вже використовується на усіх табло прильоту та відльоту

    Аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто змінив транслітерацію українських міст латиницею відповідно до національного стандарту - Kyiv.

    Новий правопис вже використовується на усіх табло прильоту та відльоту.

    Зазначимо, що аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - найбільше летовище Канади. В 2018 році він обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі. Це також єдиний канадський аеропорт, до якого виконується прямий переліт з України.

    Як відомо, в жовтні 2018 року Міністерство закордонних справ України разом з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почало онлайн кампанію #CorrectUA, яка має на меті популяризацію написання латинськими літерами назв міст, в тому числі столиці України - #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa.

    Після цього аеропорти світу поетапно на своїх табло почали виправляти правопис українських міст.

    Торонто Канада аеропорт правопис
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ