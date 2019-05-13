Активісти презентували кампанію «#Європарламент: Кандидати, скажіть, чий Крим?»



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Кампанія направлена на визначення позиції партій, кандидати яких балотуються до Європарламенту, щодо Криму

13 травня активісти міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA напередодні виборів до Європарламенту у прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) презентували кампанію» #Європарламент: Кандидати, скажіть, чий Крим?».

Вона направлена на визначення позиції партій, кандидати яких балотуються до Європарламенту, з наступних питань: Чи буде партія підтримувати деокупацію Криму? Чи підтримуватимете відновлення територіальної цілісності України? Чи підтримуватимете продовження санкцій проти Російської Федерації? Яка позиція партії щодо захисту прав людини в Криму? Яка позиція партії щодо захисту колективних прав кримськотатарського народу?

Спікери розказали про методи, цілі і завдання кампанії.

Спікери: - Ескендер Барієв – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру; - Сергій Пархоменко – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, директор Центру зовнішньополітичних досліджень.