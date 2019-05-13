  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Активісти презентували кампанію «#Європарламент: Кандидати, скажіть, чий Крим?»

    • Розсилка
    Активісти презентували кампанію «#Європарламент: Кандидати, скажіть, чий Крим?»

    Кампанія направлена на визначення позиції партій, кандидати яких балотуються до Європарламенту, щодо Криму

    13 травня активісти міжнародного руху за деокупацію Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA напередодні виборів до Європарламенту у прес-центрі ІА «Главком» (Шовковична, 8/20) презентували кампанію» #Європарламент: Кандидати, скажіть, чий Крим?».

    Вона направлена на визначення позиції партій, кандидати яких балотуються до Європарламенту, з наступних питань: Чи буде партія підтримувати деокупацію Криму? Чи підтримуватимете відновлення територіальної цілісності України? Чи підтримуватимете продовження санкцій проти Російської Федерації? Яка позиція партії щодо захисту прав людини в Криму? Яка позиція партії щодо захисту колективних прав кримськотатарського народу?

    Спікери розказали про методи, цілі і завдання кампанії.

    Спікери: - Ескендер Барієв – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, Голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру; - Сергій Пархоменко – активіст міжнародного руху за звільнення Криму і солідарність з кримськотатарським народом #LIBERATECRIMEA, директор Центру зовнішньополітичних досліджень.

    Читайте також
    Крим Росія окупанти Європарламент політика активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ