Активісти розпочали акцію протесту проти компанії з російськими власниками

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Власники Lucky Labs Рустам Гільфанов і Сергій Токарєв

Власники компанії Lucky Labs, згідно з російськими ЗМІ, проспонсорували зйомки фільму «Ополченці»

Сьогодні, 22 травня, під офісом компанії Lucky Labs за адресою Краківська, 3, почався мітинг ГО «Народне Правосуддя».

Приводом для акції став вихід сюжету в програмі СтопКорр в неділю, 20 травня, в якому говорилося про власників компанії Lucky Labs Сергія Токарєва та Рустама Гільфанова, які згідно з російськими ЗМІ проспонсорували зйомки фільму «Ополченці».

Прес-служба компанії Lucky Labs у відповідь розповсюдила повідомлення про нібито замовлений характер акції.

Але як коментує Олександр Омельченко, представник ГО «Народне Правосуддя», ветеран АТО і один з організаторів даної акції: «Відповідально заявляю, що дані слова представника компанії Lucky Labs є брехнею або ж додумуванням через незнання. Я розумію, що в нашій країні звикли до того що всі мітинги проплачені, але даного випадку це не стосується. В нашу організацію входять справжні захисники нашої країни, які воювали на Донеччині. І їх особисто дуже зачепила ця новина про зйомки подібного фільму. Вже вони-то знають, як там було насправді. Розумію, що можливо співробітники даної компанії навіть не були в курсі таких дій власників, але сподіваюся, що вони передумають там працювати далі. І взагалі, я не розумію, як може продовжувати існувати компанія в Україні, власники якої є російськими бізнесменами і вже рік як не мають право в'їжджати в країну? Маю велику надію, що наша СБУ, Верховна Рада і всі необхідні комітети і люди нарешті звернуть на це свою увагу».

За інформацією ЗМІ, компанія Lucky Labs тільки в 2017 році тричі зазнала обшуків СБУ в своїх офісах в зв'язку з підозрами в пособництві ЛНР / ДНР.