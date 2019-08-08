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    Акторка Кетрін Зета-Джонс одягнула українську вишиванку

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    <span>Кетрін обрала для себе білу туніку з вишивкою червоними нитками</span> - Акторка Кетрін Зета-Джонс одягнула українську вишиванку
    Кетрін обрала для себе білу туніку з вишивкою червоними нитками

    Бавовняна вишиванка під назвою «Київські каштани» належить до українського бренду

    Британська акторка Кетрін Зета-Джонс вдягнула українську вишиванку від українського бренду Yuliya Magdych.

    Про це пише Jetsetter.

    Кетрін одягнула білу туніку з червоною вишивкою під час відпочинку з чоловіком Майклом Дугласом у Словаччині.

    Зазначається, що ця бавовняна вишиванка під назвою «Київські каштани» належить до українського бренду Yuliya Magdych.

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    Summer lovin’photo by#davidgregorydmg

    Допис, поширений Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones)

    Фото у вишиванці зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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