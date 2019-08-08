Акторка Кетрін Зета-Джонс одягнула українську вишиванку
Кетрін обрала для себе білу туніку з вишивкою червоними нитками
Бавовняна вишиванка під назвою «Київські каштани» належить до українського бренду
Британська акторка Кетрін Зета-Джонс вдягнула українську вишиванку від українського бренду Yuliya Magdych.
Про це пише Jetsetter.
Кетрін одягнула білу туніку з червоною вишивкою під час відпочинку з чоловіком Майклом Дугласом у Словаччині.
Зазначається, що ця бавовняна вишиванка під назвою «Київські каштани» належить до українського бренду Yuliya Magdych.
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Фото у вишиванці зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.